Frauen eher von Altersarmut betroffen Wer es ein Leben lang schwer hatte, landet eher in der Altersarmut

Im Schnitt treten Frauen im Job häufiger als Männer für die Familie einen Schritt zurück, gehen beispielsweise in Teilzeit oder setzen eine Zeit lang aus. Laut der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt haben 2020 viermal so viele Frauen in Teilzeit gearbeitet wie Männer. Gleichzeitig arbeiten Frauen öfter in Berufen, die eher schlecht bezahlt sind. 2019 waren 77 Prozent der Menschen, die im Gesundheits- und Sozialwesen gearbeitet haben, weiblich. Nur etwa ein Drittel der Beschäftigten in Aufsichts- und Führungspositionen in Sachsen-Anhalt sind Frauen. Frauen verdienen also durchschnittlich weniger – und haben damit auch ein größeres Risiko, im Alter in Armut zu leben. Das zeigt sich auch in der Rentendifferenz. 2018 haben Frauen in Sachsen-Anhalt im Schnitt 939 Euro Rente bekommen – etwa 280 Euro weniger als die Männer.