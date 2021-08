Erste von fünf Regionalkonferenzen Sachsen-Anhalts SPD debattiert über Koalitionsvertrag

Als Direktkandidat im Wahlkreis Blankenburg holte Florian Fahrtmann fast doppelt so viele Stimmen wie seine Partei. Aus dem Wahlergebnis von 8,4 Prozent einen Regierungsauftrag abzuleiten, bezeichnet er dennoch aus "sportlich". Er befürchtet, dass drei Parteien mit unterschiedlichen Inhalten und Positionen in einer Koalition zu sehr "verwaschen".

"Es ging bei vielen Wortmeldungen um die Frage, wie wir als Sozialdemokratie in Sachsen-Anhalt wieder mehr Land unter die Füße kriegen. Also, wie wir wieder stabiler werden und beim nächsten Mal ein hoffentlich deutlich anderes Wahlergebnis haben, am besten zweistellig", sagte die Landesvorsitzende Juliane Kleemann am Donnerstag.