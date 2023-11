Bildrechte: MDR/Engin Haupt

Während sich Lietz zurückzog, nimmt Rieke einen zweiten Anlauf. Die erste Hürde hat der 54-Jährige mit der parteiinternen Wahl am Freitagabend bereits genommen. Auf dem Parteitag in Bernburg kündigte er an: "Ich möchte in Brüssel meinen Beitrag für einen gelungenen Strukturwandel leisten und dafür sorgen, dass die Menschen in Sachsen-Anhalt daran partizipieren." Brüssel kennt er bereits aus seiner Zeit in der Landesvertretung von Sachsen-Anhalt. Aktuell arbeitet der Diplom-Volkswirt wieder in der Heimat, im Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt, geleitet von seinem Parteikollegen, Minister Armin Willingmann.