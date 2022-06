Leuna SPD Sachsen-Anhalt will auf Parteitag neuen Vorstand wählen

Die SPD in Sachsen-Anhalt will auf ihrem Parteitag in Leuna am Freitag ihren Vorstand neu wählen. Juliane Kleemann und Andreas Schmidt, die der Partei bisher vorsitzen, kandidieren erneut. Die Partei will außerdem über die Koalition mit der CDU und FDP sprechen.