Quedlinburg Vor dem Landesparteitag: Das sind die Baustellen der SPD

18. Oktober 2024, 05:00 Uhr

Nach dem schlechten Abschneiden bei den Kommunalwahlen und der Europawahl im Juni wurden in der SPD Rufe nach einem Neustart der Partei laut. Jetzt stehen im Landesverband Sachsen-Anhalt Vorstandswahlen an. Auch inhaltlich haben die Sozialdemokraten auf dem Landesparteitag in Quedlinburg am Wochenende einige große Fragen zu klären.