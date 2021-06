Auflösung der Stasi-Unterlagenbehörde Die Stasiakten bekommen ein neues Archiv in Halle

30 Jahre nach ihrer Gründung wird die Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin geschlossen. Die Akten werden in das Bundesarchiv in Koblenz überführt. Das Recht auf Einsicht in die Unterlagen bleibt aber weiter bestehen. Für alle Akten, die in Sachsen-Anhalt noch gelagert sind, wird ein neues Archiv in Halle entstehen.