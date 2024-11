Eine Koalition mit der Union im Bund schloss die Spitzenkandidatin auf dem Landesparteitag nicht aus.

Steffi Lemke erklärte, die Grünen wollten weiter Verantwortung. Ziel sei eine Regierungsbeteiligung.

Die gebürtige Dessauerin gehörte 1990 zu den Gründungsmitgliedern der Grünen in der DDR.

Die Grünen ziehen in Sachsen-Anhalt mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Auf einem Landesparteitag in Wernigerode erhielt die langjährige Bundestagsabgeordnete rund 72 Prozent der Stimmen.

Lemke teilt gegen FDP aus

Auf ihre Gegenkandidatin Antje Schulz aus dem Kreisverband Wittenberg entfielen etwa 26 Prozent der Stimmen. In ihrer Rede verwies Lemke auf ihr Engagement für die Umwelt als Ministerin in der Bundesregierung. Sie wolle dafür sorgen, dass der Klimaschutz bundesweit im Fokus bleibt.

Zudem teilte die 56-Jährige gegen die Liberalen im Bund aus. Die FDP sei aus der Verantwortung geflohen, so Lemke.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Matthias Bein Wir wollen Lösungen und nicht weglaufen aus schwierigen Zeiten. Steffi Lemke, Spitzenkandidatin der Grünen in Sachsen-Anhalt

Eine Koalition mit der Union im Bund schloss Lemke nicht aus. Am Rande des Landesparteitages sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT, demokratische Parteien müssten miteinander koalieren können: "Wir sollten keine Ausschlüsse in diesen so schwierigen Zeiten vornehmen, wo es um unser Land, wo es um Europa geht." Sie räumte ein, dass Parteitage auch dazu da seien, auf Konkurrenten zu schimpfen. Man solle sich aber nicht gegenseitig verletzten und im Ton den Rechtspopulisten und Rechtsextrem nacheifern.