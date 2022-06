Steinmeier-Vorschlag So diskutiert Sachsen-Anhalt über die Dienstpflicht für junge Menschen

Bundespräsident Steinmeier hat die Debatte jüngst wieder befeuert, als er sich dafür aussprach, das junge Leute nach der Schule ein sogenanntes Dienstjahr einlegen sollten, in sozialen oder ökologischen Projekten oder auch in der Bundeswehr. Auch in Sachsen-Anhalt wird das nun diskutiert. Das sagen Befürworter und Gegner des Pflichtdiensts.