Weil klamme Kommunen ihren Eigenanteil nicht finanzieren können, sind Dutzende Stellen von Schulsozialarbeitern und -arbeiterinnen in Sachsen-Anhalt bedroht. Denn ab diesem Jahr soll das Geld für die Stellen nicht nur vom Land und der EU kommen, sondern auch von den Kommunen. Die Koalitionsfraktionen CDU und SPD wollen nun in den kommenden Haushaltsverhandlungen nachbessern. Das wurde am Freitag in einer Landtagsdebatte klar, die die Linke beantragt hatte.