Der Bund der Steuerzahler in Sachsen-Anhalt hat den Zuwachs an Stellen in den Ministerien kritisiert. In den vergangenen zehn Jahren sei die Zahl der Stellen in den Landesministerien um mehr als 500 gestiegen, teilte der Steuerzahlerbund mit. So seien im Haushalt des laufenden Jahres 2.827 Stellen ausgewiesen. Vor zehn Jahren seien es 2303 gewesen. Auch der Anteil der Ministerialbeamten an allen Landesbediensteten sei in diesem Zeitraum gestiegen: von 4,2 auf 4,8 Prozent.