Mehr Geld für Bus-Verkehr Wie es in Stendal mit dem Deutschlandticket weitergeht

Die Landesregierung könne den Landkreis Stendal zwar nicht zwingen, das Deutschlandticket anzuerkennen, sagte Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) in der Volksstimme vom 14. Dezember. Kreistagsvorsitzende Annegret Schwarz (CDU) kündigte in dem Zeitungsbericht aber an, dass man am Donnerstag über eine mögliche Sondersitzung dazu entscheiden werde.