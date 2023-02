Geplante Gehaltserhöhung Landesregierung streitet über Bezahlung von Grundschullehrern

Grundschullehrer in Sachsen-Anhalt sollen mehr Gehalt bekommen. Wann und wie die geplante Gehaltserhöhung kommen soll, darüber ist die Landesregierung uneinig. Das Finanzministerium will, dass eine höhere Gehaltsstufe erst in drei Jahren für alle Pädagoginnen und Pädagogen gilt – dagegen regt sich Widerstand. Am Vormittag tagt nun der Koalitionsausschuss.