Neues Schulgesetz für Sachsen-Anhalt Künftig strengere Mindestgrößen für Schulklassen

Vor dem Hintergrund des Lehrermangels und der sinkenden Kinderzahlen hat die Landesregierung eine Änderung des Schulgesetzes vorgelegt. Künftig sollen in Sachsen-Anhalt strengere Vorgaben bei der Mindestgröße von Schulklassen gelten, teilte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Dienstag in Magdeburg mit.