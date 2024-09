Am neuen Schulgesetz in Sachsen-Anhalt gibt es Kritik von Eltern und Lehrern. Die Pläne der Landesregierung sehen strengere Vorgaben für die Anzahl und Größe von Schulklassen vor, die Schulen mindestens haben müssen. Schulen, die das nicht erfüllen, können demnach künftig enger kooperieren. Damit will das Land dem Lehrermangel begegnen und die Unterrichtsversorgung verbessern.