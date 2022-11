Um besser auf einen möglichen Katastrophenfall vorbereitet zu sein, will Sachsen-Anhalts Landesregierung erstmals ein gemeinsames Lagebild der kritischen Infrastruktur im Land erstellen. Liefern soll das eine neue Arbeitsgruppe. Das sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Dienstag. Dem sogenannten Vorbereitungsstab gehören alle Ministerien, die Staatskanzlei und das Landesverwaltungsamt an.