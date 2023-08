Bürgerbeteiligung bei Infotagen gering

Kaum anders sieht es an einem Donnerstagvormittag im Juli auf dem Marktplatz in Hohenmölsen aus. Der Burgenlandkreis veranstaltet dort einen seiner sogenannten "Impulsgebertage" zum Strukturwandel. Bürgerinnen und Bürger sollen sich an einem kleinen Stand informieren und gleichzeitig eigene Ideen einbringen können – soweit der Plan. Doch nur wenige, vor allem ältere Menschen verirren sich an diesem Tag an den Infostand, die meisten Passanten eilen einfach vorbei.

Immerhin: Ein älterer Mann nutzt die Gelegenheit, um mit einem Mitarbeiter des Landkreises seine Sicht auf den Kohleausstieg zu diskutieren: "Die Kraftwerke sind so gut konzipiert, da geht doch kaum noch was raus oben. Die sind doch vom Allerfeinsten. Bloß wenn die oben keine Ahnung haben, die quatschen doch dummes Zeug..."

Katja Wendland kümmert sich um die Bürgerbeteiligung im Burgenlandkreis. Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE Mit der Resonanz der Impulsgebertage sei man insgesamt durchaus zufrieden, sagt Katja Wendland von der Stabsstelle Strukturwandel des Burgenlandkreises. "Die Bürgerinnen und Bürger kommen mit Ideen, wie sie sich den Strukturwandel vorstellen und natürlich auch mit Kritik, und das nicht zu wenig. Aber das ist spannend, weil es ein Stimmungsbild bringt, das für unsere Arbeit wichtig ist", so Wendland.

Mitmachen statt mitreden

Uwe Lummitsch von der LAGFA wünscht sich mehr Mitmachen statt Mitreden. "Wenn man Menschen einlädt und sagt, wir wollen nicht nur reden, sondern auch Möglichkeiten bieten, mitzumachen, dann gibt es eine höhere Bereitschaft, dabei zu sein", sagt Lummitsch. Der Revierpionier-Wettbewerb, bei dem unter anderem die Kirche in Zangenberg prämiert wurde, sei daher ein gutes Beispiel für gelungene Bürgerbeteiligung. Tatsächlich wurden bei dem Wettbewerb, der 2024 und 2025 erneut stattfinden soll, nach Angaben der Landesregierung in diesem Jahr mehr als 300 Projektideen eingereicht.

Auch der Ethnologe Felix Schiedlowski von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, der zu Bürgerbeteiligungsprozessen im Mitteldeutschen Revier forscht, plädiert dafür, Menschen vor Ort in konkrete Projekte einzubinden, statt ihnen abstrakte Fragen zu stellen. "Meine Erfahrung ist, dass dort, wo Bürgerbeteiligung ganz konkret werden kann, sich die beteiligten Bürgerinnen und Bürger am ehesten in die Politik involviert fühlen", sagt Schiedlowski.

Felix Schiedlowski ist Ethnologe an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Bildrechte: Stefan Schwendtner Grundsätzlich sei man hierzulande in Sachen Bürgerbeteiligung auf einem guten Weg, hat der Wissenschaftler beobachtet. "Das Thema Bürgerbeteiligung wurde im Mitteldeutschen Revier, vor allem auf sachsen-anhaltinischer Seite, ganz aktiv und ganz frühzeitig in den Prozess eingebracht. Anderswo und selbst international ist man erstaunt darüber, wie viele partizipative Elemente es in diesem Strukturwandelprozess hier von Anfang an gab", so Schiedlowski.

Blick in die Zukunft: Ideen sammeln und junge Leute begeistern

In Zangenberg warten Bernd Jäger und seine Mitstreiter jetzt auf die Auszahlung des Preisgeldes aus dem Revierpionier-Wettbewerb. Den dafür notwendigen Antrag haben sie bereits gestellt. "Ich wünsche mir, dass wir dieses Gebäude mit den Mitteln des Strukturwandels in Glanz versetzen – als Mittelpunkt des Ortes und als Anlaufpunkt für Besucher und Fahrradtouristen", sagt Jäger.

Die 12.000 Euro werden dafür nicht ausreichen. Sie sollen genutzt werden, um im kommenden Frühjahr drei Workshops zu finanzieren, in denen Experten und Bürger gemeinsam an der Ausarbeitung des Konzeptes für die neue Dorfmitte arbeiten. Mit diesem Konzept sollen dann die nötigen Fördermittel eingeworben werden.