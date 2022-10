Wer bekommt wieviel Kohleausstieg: Millionen für den Süden Sachsen-Anhalts

Im Rahmen des Strukturwandels fließen in den nächsten Jahren rund 1,5 Milliarden Euro in den Süden Sachsen-Anhalts. Verteilt wird das Geld unter den vier betroffenen Kohlerevieren Burgenlandkreis, Anhalt-Bitterfeld, Saalekreis und Stadt Halle. Welche Summe genau in welche Region geht, regelt eine neue Vereinbarung zwischen den Kommunen und dem Land.