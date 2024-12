"Ein Traum für jeden Syrer" Syrer in Sachsen-Anhalt feiern Sturz des Assad-Regimes

09. Dezember 2024, 13:29 Uhr

In Magdeburg und Merseburg haben sich am Sonntag Menschen aus Syrien versammelt, um den Sturz des Assad-Regimes zu feiern. Das Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen fordert nun humanitäre Hilfen für Syrien. Syrer sind die zweitgrößte Gruppe ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger in Sachsen-Anhalt.