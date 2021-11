Pandemie Tägliche Corona-Testpflicht an Schulen in Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

Die Corona-Regeln an den Schulen in Sachsen-Anhalt sind seit Montag verschärft. Nun besteht eine Testpflicht an jedem Unterrichtstag. In Schulbussen, der Innengastronomie oder beim Kinder- und Jugendsport entfällt die 3G-Regel dadurch.