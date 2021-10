2021 – 31 Jahre nach dem ersten Mal 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Willy Brandts Worte "Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört" hallen im Ohr. Wie viel Hoffnung, wie viel Aufbruchstimmung lag in diesem "zauberhaften Anfang"? Viel ist passiert, nicht alles ist "blühende Landschaft".

Auch heute höre ich immer noch von den "neuen Bundesländern" und was da alles so anders ist, schwieriger, defizitärer als in den "alten Bundesländern". Es ist nicht ein Anders mit Neugier, sondern ein Anders der Abgrenzung. Anpassungs- und Anschlusserwartungen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Die Differenz wird betont als Makel. Doch nach 31 Jahren sind wir eben nicht mehr "Die Neuen", sondern Teil des Ganzen ohne irgendeinen Zusatz.