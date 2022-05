FDP-Fraktionschef und Wirtschaftspolitiker Andreas Silbersack sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Gesetzesentwurf sei für die Koalition ein "unglaublicher Schritt nach vorne". Vor allem eine geplante Unterschwellenverordnung führe zum Abbau von Bürokratie, so Silbersack. Die Vergaberegeln sollen künftig erst ab einem geschätzten Auftragswert von 120.000 Euro bei Bauvorhaben bzw. 40.000 Euro für Lieferungen und Dienstleistungen gelten.

Ein Vergabegesetz war bereits im Wirtschaftsministerium erarbeitet worden, als das noch von Armin Willingmann (SPD) geführt wurde. Der Entwurf scheiterte dann aber vor allem am Widerstand der CDU. Sie fürchtete, dass vor allem lokale Firmen die höheren Löhne nicht zahlen könnten.

In den Koalitionsverhandlungen 2021 zwischen CDU, SPD und FDP wurde bis zuletzt um die Kennwerte des Gesetzes gerungen. Anschließend freute sich die SPD über die Höhe des Vergabemindestlohns, dieser sei ein Instrument gegen in Sachsen-Anhalt weit verbreitete Niedriglöhne. Die FDP hob wiederum die zahlreichen Ausnahmen des Gesetzes hervor. Eine vereinbarte Mittelstandsförderung kommt wiederum der CDU entgegen.

Zuletzt hatte Willingmanns Nachfolger Sven Schulze (CDU) das alte Papier überarbeiten lassen. Eingebracht wird der Gesetzesentwurf nun allerdings von den Koalitionsfraktionen. In der Opposition mutmaßt man, CDU, SPD und FDP wollten so Anhörungen und Beratungen in den Ausschüssen verkürzen.