Das geplante "Tariftreue - und Vergabegesetz" von CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt stößt im Landtag auf Kritik. Linken-Wirtschaftspolitiker Wulf Gallert sprach dem Entwurf am Freitag ab, überhaupt einen Effekt auf das Lohnniveau im Land zu haben. Angesichts eines bald auf 12 Euro steigenden bundesweiten Mindestlohns, seien 13,01 Euro die Stunde zu niedrig angesetzt. "Das wird niemanden zum Umdenken motivieren", so Gallert mit Blick auf die Arbeitgeber.