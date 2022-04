In Sachsen-Anhalt werden in diesem Jahr voraussichtlich etwa 1.000 Lehrkräfte eingestellt. Bisher seien 532 neue Lehrerinnen und Lehrer gewonnen worden, sagte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Im Oktober kämen etwa 400 hinzu.

Derzeit liegt die absehbare Gesamtzahl der neuen Lehrkräfte für 2022 also bereits bei 927. Bei den Neueinstellungen werde in diesem Jahr die 1.000er-Marke wie 2020 und 2021 wohl wieder erreicht, so Feußner.