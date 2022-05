Auch in Sachsen-Anhalt sei deren Anteil "verschwindend gering", sagte Jörg Böhme. Wie viele der Nichtnutzungen auf fehlende Mobilfunk-Versorgung und Breitbandanschlüsse zurückgehen, könne er aber nicht sagen. Das Problem sei allerdings gravierend, so Böhme.

Digitalministerin Lydia Hüskens (FDP) will den Ausbau der Infrastruktur nun "mit Hochdruck vorantreiben". Dazu herrsche in der Landesregierung auch Konsens, sagte Hüskens MDR SACHSEN-ANHALT. An Orten, wo der Breitbandausbau stocke, gehe man durch eigene Förderungen rein.