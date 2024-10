Mehr Telemedizin in Sachsen-Anhalt: Regierung will Millionen investieren

In Sachsen-Anhalt soll ein flächendeckendes Telemedizin-Netzwerk aufgebaut werden. Darauf hat sich am Dienstag die Landesregierung verständigt. Ziel ist es demnach, den Kontakt zwischen Ärzten und Patienten zu erleichtern. Die digitale Plattform TeleSAN soll von den beiden Universitätskliniken des Landes in Halle und Magdeburg aufgebaut werden.