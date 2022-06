Durch die neuen Regelungen des TSGV können Arztpraxen mehr Leistungen extrabudgetär abrechnen. Das ist der Fall, wenn sie einen Patienten in der offenen Sprechstunde behandeln oder einen Patienten neu in der Praxis aufnehmen. Auch die Arzttermine, die über die Terminservicestelle zustande kommen, werden so vergütet. Je nachdem, wie schnell eine Praxis einen Termin anbieten kann, gibt es noch einmal einen Zuschlag. Wenn Hausärzte einen Facharzttermin innerhalb von vier Tagen vermitteln, gilt das Gleiche. Die Behandlung beim Facharzt kann extrabudgetär abgerechnet werden, der Hausarzt erhält zudem eine Pauschale von rund 10 Euro.

Die Anreize für Arztpraxen, schnell Termine zu vergeben oder neue Patienten aufzunehmen, sind in der Theorie also hoch. Trotzdem sieht die Praxis anders aus, denn eine Arztpraxis kann nur so viele Patienten behandeln, wie sie Kapazitäten hat. Durch die vielen unbesetzten Arztstellen in Sachsen-Anhalt sind viele Praxen aber bereits am Limit.