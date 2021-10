Erste Sitzung und umstrittene Personalie AfD-Politiker Tillschneider droht Abwahl als Vorsitzender des Rechtsausschusses

Hauptinhalt

Am Freitag trifft sich zum ersten Mal nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt der Rechtsausschuss des Landtags. Die Legislaturperiode des Gremiums beginnt mit einer umstrittenen Personalentscheidung. Die AfD will ihren Rechtsaußen Hans-Thomas Tillschneider als Vorsitzenden vorschlagen. In den anderen Fraktionen gibt es Widerstand.