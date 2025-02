Rund zwei Wochen vor der Bundestagswahl am 23. Februar dürfen in dutzenden Wahllokalen in Sachsen-Anhalt seit Freitag Kinder und Jugendliche bei der U18-Bundestagswahl mitmachen. Dabei handelt es sich um ein Bildungsprojekt, das junge Menschen zwei Wochen vor der echten Wahl an die Politik und demokratische Prozesse heranführen soll.