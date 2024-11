Aus welchen Gründen suchen Ukrainerinnen oder Ukrainer nicht aktiv nach einer Arbeit?

Danach haben wir bei unserer Studie explizit gefragt. Aber vorab zur Einordnung: Es sind etwa 29 Prozent, die aktuell nicht nach Arbeit suchen. Das heißt umgekehrt, dass die überwiegende Mehrheit bereits Arbeit gefunden hat oder aktiv danach sucht oder sich noch in Schule oder Studium befindet. Von diesen 29 Prozent sagen 92 Prozent, dass sie sich aktuell noch in einem Sprachkurs befinden oder dass sie noch keine ausreichenden Deutschkenntnisse haben, um hier zu arbeiten.

Der zweitwichtigste Grund sind auch hier die Betreuungsaufgaben. 37 Prozent sagen, dass sie kleine Kinder betreuen oder andere Angehörige pflegen müssen und dass sich das nicht mit einer Erwerbstätigkeit vereinbaren lässt.

Etwa jede zweite Person aus der Ukraine war in einem Beruf tätig, wo wir in Deutschland Anzeichen sehen, dass es Personalengpässe gibt. Andreas Ette, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung

Welche Potenziale gibt es aus Ihrer Sicht noch?

Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben ein durchschnittlich sehr hohes Qualifikationsniveau mit nach Deutschland gebracht. Was für den Arbeitsmarkt in Deutschland aber noch viel wichtiger ist, ist, dass sie vor ihrer Flucht in der Ukraine häufig in Berufen gearbeitet haben, in denen es in Deutschland aktuell einen Mangel an geeigneten Fachkräften gibt.

Also konkret war von allen jemals in der Ukraine erwerbstätigen Personen, die heute in Deutschland leben, etwa jede zweite Person in einem Beruf tätig, wo wir in Deutschland Anzeichen sehen, dass es dort Personalengpässe gibt. Es muss uns also gelingen, die Ukrainerinnen und Ukrainer genau in diese Berufe zu vermitteln. Zum Beispiel für den Gesundheitsbereich oder soziale Berufe besteht da ein enormes Potenzial, wenn das gelingt.

Welche Rolle spielt dabei die oft langwierige Anerkennung von Berufsabschlüssen aus der Ukraine?

Die langen Anerkennungsverfahren, die es für die reglementierten Berufe in Deutschland gibt, sind auf jeden Fall ein Hebel, um die Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt weiter zu erhöhen. Wir wissen beispielsweise, dass, um in Deutschland in der Pflege oder in handwerklichen Berufen arbeiten zu dürfen, erstmal diese ukrainischen Abschlüsse als gleichwertig anerkannt werden müssen. Und die Verfahren sind einfach vergleichsweise kompliziert, die sind zwischen den Bundesländern unterschiedlich, teilweise auch auf Bundesebene angesiedelt. Entsprechend sind dann die Bearbeitungszeiten teilweise lang.