Der russische Angriffskrieg in der Ukraine macht sich auch in Sachsen-Anhalt durch Dutzende potenzielle Straftaten und politische Aktionen bemerkbar. Den Sicherheitsbehörden des Landes sind allerdings keine Personen aus Sachsen-Anhalt bekannt, die sich aktiv an Kampfhandlungen vor Ort beteiligen. Das teilte das Innenministerium auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit.