Ukraine-Krieg Flüchtlings-Registrierung überfordert Kommunen

Viele Kommunen in Sachsen-Anhalt mit der Registrierung der Ukraine-Flüchtlinge überfordert. Das hat der Städte- und Gemeindebund erklärt. Es fehlt an Mitarbeitern und Technik. Das Land kündigt Unterstützung an.