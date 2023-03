An Sachsen-Anhalts Schulen tätige ukrainische Lehrkräfte sollen trotz Auflösung der Ankunftsklassen für ukrainische Flüchtlingskinder weiterbeschäftigt werden können. Das hat das Bildungsministerium am Dienstag mitgeteilt. Die befristet eingestellten 192 ukrainischen Lehrkräfte wären ursprünglich spätestens zum 31. Juli aus dem Dienst ausgeschieden. Nun wurde dem Ministerium zufolge die Möglichkeit geschaffen, sie vorerst weitere 24 Monate zu verlängern.

Mit der Maßnahme sollen ukrainische Lehrkräfte laut Pressemitteilung weiter an den Schuldienst gebunden werden. Dadurch will das Ministerium nicht nur die weitere Integration ukrainischer Schüler unterstützen, sondern auch ukrainische Lehrkräfte an einen Einsatz im Regelunterricht, das heißt in deutschen Klassen, heranführen. So könnte mit Hilfe der geflüchteten Pädagogen entsprechend der Lehrermangel im Land reduziert werden.