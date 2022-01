Siegmund lege es eloquent darauf an, "die Leute auf den Baum bringen" zu wollen, sagt Sziborra-Seidlitz dem MDR. Dabei müsste man derzeit doch "vorsichtiger und ausgewogener argumentieren, als man es sonst in der Politik gewohnt ist". Es gehe schließlich um Abwägungsfragen, etwa bei der Diskussion um Präsenzpflicht in Schulen. Und anders als von ihm behauptet, würde Siegmund nur Aspekte in die Diskussion einbringen, die ihm politisch passten.

Im November 2021 behauptete Siegmund, in Rumänien sei die hohe Inzidenz auch ohne eine gute Impfquote und harte Maßnahmen zurückgegangen. Was er nicht sagte: Im selben Zeitraum starben in Rumänien so viele Menschen an Covid-19 wie nirgendwo sonst in Europa. Auch hatte die rumänische Regierung auf dem Höhepunkt der Welle einen Lockdown verhängt.