In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Verkehrsunfälle 2024 leicht gestiegen. Das geht aus der Verkehrsunfallbilanz hervor, die Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) am Dienstag in Magdeburg vorgestellt hat. Demnach zählte die Polizei im vergangenen Jahr insgesamt 71.054 Unfälle, das waren 1.724 mehr als 2023. "Durchschnittlich alle sieben Minuten kracht es auf Sachsen-Anhalts Straßen", so Zieschang.