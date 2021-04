Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen mit einem Militärkonvoi sind auf der Autobahn 2 zwei Bundeswehrsoldaten ums Leben gekommen. Die beiden Männer seien am Montag in einem Unimog mit einem gekennzeichneten Konvoi von insgesamt 27 Bundeswehrfahrzeugen zwischen dem Autobahndreieck Werder und der Anschlussstelle Lehnin in Richtung Magdeburg unterwegs gewesen. Bis in den Nachmittag sei die A2 daher in Richtung Sachsen-Anhalt gesperrt worden.