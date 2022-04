Corona-Pandemie Wissenschaftsminister: Sommersemester weitestgehend in Präsenz

Im Sommersemester 2022 soll an Sachsen-Anhalts Hochschulen wieder überwiegend in Präsenz gelehrt werden. Wissenschaftsminister Willingmann (SPD) teilte mit, dass die neue Corona-Verordnung auch an den Hochschulen "eine neue Normalität" ermögliche. Die Hochschulen hätten zudem bereits 22 aus der Ukraine geflüchtete Studierende aufgenommen.