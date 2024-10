Spatenstich an der Uniklinik in Magdeburg: Für eine Milliarde Euro soll der neue "Campus Zentralklinikum" gebaut werden.

Am gewählten Finanzierungsmodell gibt es Kritik. Das Land umgeht die Schuldenbremse mit einer landeseigenen Immobiliengesellschaft.

Einmal fertig, soll der "Campus Zentralklinikum" den Patienten nutzen, die nicht mehr zwischen Gebäuden hin und her geschickt werden müssen.

Für etwas mehr als eine Milliarde Euro wird am Universitätsklinikum in Magdeburg der neue "Campus Zentralklinikum" gebaut. Am Montagvormittag fand der symbolische Spatenstich statt. Landesregierung und Klinikleitung feierten die umfangreichste Baumaßnahme in der 70-jährigen Geschichte des Uniklinikums. Doch die Finanzierung des Projekts wirft Fragen auf.

Weil das Land selbst durch die Schuldenbremse eingeschränkt wird, was Ausgaben wie für solche Bauprojekte angeht, hat sie die Immobilien- und Projektmanagementgesellschaft (IPS) gegründet. Diese ist Bauherrin und Eigentümerin des neuen "Campus Zentralklinikum". Das Universitätklinikum selbst muss sich anschließend einmieten. Dabei reicht das Geld schon jetzt vorne und hinten nicht.

Kritik am Finanzierungsmodell

An der Tatsache, dass Geld in die Uniklinik in Magdeburg investiert werden muss, zweifelt niemand, auch der Landesrechnungshof nicht. "Es geht nicht um die Frage, ob die Universitätsklinik einen Investitionsbedarf hat, sondern es geht vielmehr um die Frage, wie das Geld dafür zur Verfügung gestellt wird", schreibt der Landesrechnungshof auf MDR-Anfrage.

Das Geld für das Bauvorhaben an der Uniklinik hat Sachsen-Anhalt nicht auf der hohen Kante, immerhin handelt es sich insgesamt um etwas mehr als eine Milliarde Euro. Das Land muss sich also weiter verschulden, um die Baukosten stemmen zu können. Dem entgegen steht die Schuldenbremse. Die Landesregierung um Finanzminister Michael Richter (CDU) hat jedoch einen Weg gefunden, die Schuldenbremse zu umgehen.

Bildrechte: Universitätsklinikum Magdeburg | Lohfert & Lohfert AG

Landeseigenes Unternehmen baut

Sachsen-Anhalt hat 2022 die Immobilien- und Projektmanagementgesellschaft gegründet. Bauprojekte wie der Neubau am Uniklinikum werden also nicht mehr vom Land übernommen, sondern von der IPS, einem landeseigenen Unternehmen. Die Gebäude gehören rechtlich also nicht dem Land. Sachsen-Anhalt nimmt bloß den Kredit auf, mit dem die Immobiliengesellschaft bei ihrem Bauprojekt finanziell unterstützt wird.

Bildrechte: MDR/Engin Haupt

Man sei zu dem Ergebnis gelangt, dass das mit der Schuldenbremse vereinbar sei, erklärt der Finanzminister im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT. "Wir schaffen damit natürlich auch eine Vermögensmehrung, wenn hier nachher entsprechend gute Funktionsgebäude an der zentralen Universitätsklinik stehen", so Richter. Zudem wird Geld an die IPS zurückfließen, denn die Uniklinik muss ihr Miete zahlen.

Frage der Mietkosten

Auch wenn die genauen Mietkosten noch nicht beziffert sind, werden sie die Uniklinik finanziell belasten. Schon jetzt schreibt die Unimedizin in Magdeburg jährliche Verluste im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Laut Richter werden sich die Verluste jedoch um 20 Millionen Euro pro Jahr reduzieren, wenn aus den vielen kleineren Gebäuden auf dem Klinikgelände ein zentrales, großes Gebäude wird.