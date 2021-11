In der Vergangenheit hatte das landeseigene Uniklinikum Magdeburg mehrfach Verluste eingefahren. Im Finanzausschuss des Landtags wurde dieser Verlust für 2019 mit über 20 Millionen Euro beziffert, für das Pandemiejahr 2020 sogar mit rund 70 Millionen Euro. Seit vergangenem Jahr dürfen beide Unikliniken in Sachsen-Anhalt deshalb auch eigenverantwortlich Liquiditätskredite aufnehmen, sprich: sich unabhängig vom Land Geld beschaffen.

Für das Jahr 2021 will das Uniklinikum Magdeburg derzeit keine Auskunft über die Entwicklung geben. Der Klinikumsvorstand verweist dabei auch auf laufende Diskussionen über die Abrechnung zwischen dem klinischen Betrieb und der medizinischen Fakultät in Magdeburg sowie auf Verhandlungen zur Finanzierung der Hochschulambulanzen durch die Krankenkassen. Das Uniklinikum Halle wiederum teilt knapp mit, man erwarte derzeit ein "negatives Jahresergebnis".

Wie angespannt die Lage in Magdeburg ist, zeigt allerdings ein Schreiben an die Belegschaft von Mitte Oktober. Die zentralen Mittel für Anschaffungen – immerhin 10,3 Millionen Euro – seien aufgebraucht. Was etwa an Großgeräten vor Januar dringend benötigt wird, muss nun einzeln geprüft werden. Auf Nachfrage dementiert das Uniklinikum, dass damit ein Investitionsstopp verhängt sei. "Selbstverständlich wird in Notfällen schnell gehandelt", heißt es.