Die Unterrichtsversorgung sieht je nach Schulform sehr unterschiedlich aus. Während sie zum Stichtag 11. September 2024 laut Bildungsministerium an den Gymnasien mit 98,9 Prozent und an den Gesamtschulen mit 99,9 Prozent vergleichsweise hoch lag, erreichten die Sekundarschulen nur rund 88 Prozent, die Gemeinschaftsschulen rund 92 Prozent. Für die Förderschulen gibt das Ministerium eine Unterrichtsversorgung von 91,2 Prozent an, für die Grundschulen knapp 96 Prozent.