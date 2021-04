Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses Die ungeklärten Details der Stendaler Wahlfälschung

Die Wahlfälschungen von 2014 haben den Landkreis Stendal politisch erschüttert und wirken bis heute nach. Neben mehreren Gerichtsverfahren hat sich auch der Landtag in Magdeburg mit den Vorgängen beschäftigt. Vier Jahre lang hat ein Untersuchungsausschuss die Affäre akribisch aufgearbeitet – und stieß an mehrere Grenzen. Am Ende fällt die Bilanz je nach politischem Lager höchst unterschiedlich aus, wie die Landtagsdebatte am Mittwoch zeigte.