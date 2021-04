Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Polizeieinsatz beim Halle-Anschlag will am Freitag seine Ergebnisse vorstellen. Ausschuss-Chef Sebastian Striegel (Grüne) sagte, das Gremium habe in seiner letzten Sitzung am Mittwoch einen Abschlussbericht beschlossen. Die AfD habe dazu noch ein Minderheitenvotum eingereicht, die Linke eines für den Donnerstag angekündigt, so Striegel. Am Freitag will er dann zusammen mit den Obleuten aus dem Ausschuss über die konkreten Ergebnisse informieren. Nächste Woche soll der Bericht dann Thema im Landtag sein.