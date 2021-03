Etwas anders fühlte sich Urs Liebau schon immer. Älter. Vor gut zwei Jahren baute der Student "Fridays for Future" in Magdeburg mit auf. Und: "Ich war schon damals so ein bisschen der Opa unserer Bewegung", sagt der heute 26-Jährige mit einem Lächeln im Gesicht. Denn die meisten Mitglieder gingen damals wie heute noch zur Schule.

Läuft alles nach Plan, geht es für Urs Liebau in diesem Jahr vom Streik auf der Straße in den Bundestag: Die Grünen schicken ihn auf Platz zwei ihrer Landesliste zur Bundestagswahl in den Kampf um Wählerstimmen. "Wir müssen es schaffen, in eine umweltverträgliche Wirtschaft zu kommen", sagt Liebau. "Dafür stehe ich. Das ist mein Ziel."

Damit ist der Magdeburger in guter Gesellschaft: Deutschlandweit bekannte Gesichter von "Fridays for Future" wie Luisa Neubauer oder Jakob Blasel gehören ebenfalls den Grünen an. Blasel will wie Liebau in den Bundestag. Eine Entwicklung, die bei der Klimabewegung längst nicht jedem gefällt.

Bildrechte: MDR/privat Nicht alles lässt sich durch Parteipolitik lösen. Die Diskussionen entstehen auch durch Demos von außen. Auch dadurch muss sich jede Partei mittlerweile mit dem Klimaschutz beschäftigen. Urs Liebau, Bündnis90/Die Grünen

Erst in der Partei, dann in der Bewegung

Überparteilich will "Fridays for Future" sein. Keine Partei werde offiziell unterstützt, so lautet einer der Grundsätze. Zur Wahrheit, sagt Urs Liebau, gehört allerdings auch: "Fridays for Future ist ein großes Bündnis unterschiedlicher Gruppierungen, aber darunter ist zu einem großen Teil eben die Grüne Jugend."