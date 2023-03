Worum es in der Debatte geht Die Pläne des Bundes, von neuen Öl- und Gasheizungen abzurücken, sind nicht neu. Grundsätzlich beschlossen wurden sie in der Ampel schon vor etwa einem Jahr.



Bei den nun bekannt gewordenen Plänen handelt es sich um einen sogenannten Referentenentwurf – der so noch nicht final ist. Ein fertiges Gesetz, das später zur Abstimmung vorgelegt wird, wird daraus erst nach Diskussion innerhalb der Regierung. Details sind damit noch offen. Als sehr wahrscheinlich gilt, dass eine Kompromisslinie zwischen SPD, Grünen und FDP sehr viele Ausnahmeregelungen beinhalten dürfte.