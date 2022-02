Weniger Landtagsabgeordnete sollen in Zukunft den Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt kontrollieren. Damit könnte die AfD ihren Platz im Gremium verlieren. Das berichtete die Mitteldeutsche Zeitung (MZ) (€) am Mittwoch zuerst. Nach einem Gesetzentwurf der Landtagsfraktionen der CDU, SPD und FDP soll das Parlamentarische Kontrollgremium nur noch von vier statt fünf Parlamentariern gebildet werden. Der Opposition soll nur noch ein Platz statt bisher zwei zustehen.