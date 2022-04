Landtag Weniger Kontrolleure für den Verfassungsschutz

Das Parlamentarische Kontrollgremium des Landtags überwacht den Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt. Am Donnerstag will die Koalition eine Verkleinerung des Kontrollgremiums beschließen. Daran ändern auch ein Gutachten und Kritik von AfD und Grünen nichts. Sie wären dann wohl außen vor. Fragen gibt es zur Rolle der Linken.