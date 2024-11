"Vergabeverfahren zu verbessern und eine Tarifbindung einzuführen, war eine der wesentlichen Voraussetzungen für die SPD, in die Regierung einzutreten", sagte deren wirtschaftspolitischer Sprecher Holger Hövelmann MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag auf Nachfrage. "Das weiß auch Herr Heuer und deshalb nehme ich seine Aussage mit Kopfschütteln zur Kenntnis." Zu einer Abschaffung des Gesetzes werde es nicht kommen, so Hövelmann.