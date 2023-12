Auf Straßen in Sachsen-Anhalt dürfen künftig schwerere Lkw fahren. Der Landtag stimmte am Mittwoch für ein dreijähriges Pilotprojekt, nach dem auf bestimmten Strecken Fahrzeuge mit bis zu 44 Tonnen unterwegs sein können. Weil pro Fahrt mehr Ladung möglich ist, soll der Verkehr entlastet werden. Bisher sind in Deutschland bei regulären Fahrten nur Lkw mit maximal 40 Tonnen zulässig.