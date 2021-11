Bus- und Bahn-Unternehmen in Sachsen-Anhalt sehen die geplante 3G-Regel in ihren Fahrzeugen kritisch. So sind die Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) nach eigenen Angaben nicht in der Lage, die Maßnahmen umzusetzen. Die HVB-Geschäftsführer Christian Fischer teilte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch mit, sein Unternehmen habe in der Spitzenlast bis zu 130 Fahrzeuge im Einsatz und bediene ein Streckennetz von 1.400 Kilometern. "Daher könnten allenfalls stichprobenartige Kontrollen realistisch erfolgen", sagt Fischer.