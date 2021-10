Milliarden-Summe Extra-Geld für Corona-Folgen: Sachsen-Anhalt will Nachtragshaushalt beschließen

Die Corona-Krise und die damit verbundenen Hilfsprogramme haben den Staat Milliarden gekostet – Geld, das so ursprünglich nicht eingeplant war. Die zusätzlichen Milliarden müssen in einem Nachtragshaushalt vom Landtag beschlossen werden. In Sachsen-Anhalt ist das für Dezember geplant. Schon Ende Oktober will die Landesregierung ihrerseits alles fertig haben.