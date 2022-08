Sachsen-Anhalts Behörden gehen gegen Waffenbesitzer mit AfD-Parteibuch vor. Die Waffenbehörde der Polizeiinspektion Magdeburg hat zuletzt fünf ​​Widerrufsverfahren gegen Mitglieder der AfD und ihrer Jugendorganisation der Jungen Alternative eingeleitet. Ihnen soll die waffenrechtliche Erlaubnis entzogen werden. Das teilte das Landesverwaltungsamt dem MDR am Montag mit.

Im Kreisverband Magdeburg sind alle fünf Fälle bekannt. Mit Ronny Kumpf, Mitarbeiter der AfD-Landtagsfraktion und Stadtrat in Magdeburg, gehört auch ein Vorstandsmitglied dazu. Die Waffenbehörde teilte Kumpf Ende Mai mit, dass man beabsichtige, ihm seine zwei waffenrechtlichen Erlaubnisse entziehen zu wollen. Das Schreiben liegt dem MDR vor. Berufen wird sich dabei auf die Beobachtung des Landesverbandes durch den Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt.

Kumpf sprach von einer "willkürlich konstruierten Beziehungsschuld". Es gebe keinerlei Angabe, warum er als Einzelperson nicht zuverlässig sei. Er will sich gegen Entscheid rechtlich wehren, sollte die Waffenbehörde nicht einlenken.

AfD-Landesvorsitzender Reichardt will Betroffene rechtlich unterstützen. Bildrechte: dpa

AfD-Landeschef Martin Reichardt sagte, er sehe in der Weisung "staatliche Repressalien gegen Oppositionspolitiker". Betroffene Mitglieder werde der Landesverband rechtlich unterstützen, sagte Reichardt.

Der Vorgang wurde bekannt, weil das Landesverwaltungsamt Anfang Juli eine Weisung an alle Waffenbehörden herausgegeben hatte, wonach AfD-Mitgliedern zunächst keine neuen waffenrechtliche Erlaubnisse erteilt werden sollte. Diese machte wiederum die Landtagsfraktion der Partei öffentlich.

Im Frühjahr hatten sowohl das Verwaltungsgericht Magdeburg als auch das Verwaltungsgericht Köln entschieden, dass der Landesverband der AfD bzw. die gesamte Partei von den Verfassungsschutzbehörden als "rechtsextremistischer Verdachtsfall" beobachtet werden dürfen. Sollte sich dieser Verdacht abschließend erhärten, könnte die Partei als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft werden. In Magdeburg wurde das Urteil rechtskräftig, in Köln ging die AfD in Berufung.